Nastava na daljinu i za đake od 5. do 8. razreda

Na osnovu preporuke Kriznog štaba sa današnje sednice, doneta je odluka da se u periodu od 15. do 19. marta 2021. godine nastava organizuje na daljinu za sve đake od petog do osmog razreda osnovnih škola, kao i za sve razrede srednjih škola. Za osnovce od prvog do četvrtog razreda, nastava se organizuje svakodnevno u školi, kao i do sada, saopšteno je iz Pokrajinske vlade.

Iz Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje navode da će i dalje pratiti razvoj epidemiološke situacije u školama se sedištem u AP Vojvodini, kao i do sada.