Godišnjica epidemije

Prvi slučaj infekcije Korona virusom u Srbiji pojavio se pre godinu dana 6. marta prošle godine u Subotici. Od tada traje borba sa Kovidom 19, koji je učinio da se u svim opštinama mobilišu sve ustanove i resursi za zaštitu zdravlja stanovništva. S obzirom na to da epidemija ni dalje ne jenjava, Кrizni štab je odlučio da će u subotu sve raditi do 12 sati, a posle 12 sati do ponedeljka u 6 sati radiće samo prodavnice hrane, lekova i goriva. Od ponedeljka srednje škole prelaze na onlajn nastavu.



Stevan Bradić iz Maradika, zajedno sa ostalim članovima svoje porodice, preležao je korona virus, sa izrazitim simpotmima upale pluća i povišene temperature. Kaže da je to za njega bilo teško iskustvo sa kojim se nikada ranije nije susreo.

Prvi slučaj korona virusa u Srbiji zabeležen je pre tačno godinu dana. Građani se sećaju prvog straha i zbunjenosti kojim su pokazali prve reakcije na novi virus.

Među prvima reagovali su predstavnici organizacije Crvenog krsta. Za samo 4 meseca u Inđiji je distribuirano 20 tona hrane najugroženijim kategorijama, a pomoć se ogledala i u drugim vidovima.

Sa pojavom korona virusa odmah je reagovala i lokalna samouprava u Inđiji, koja je preko Štaba za vanredne situacije pratila situaciju na terenu i u skladu sa tim preduzimala aktivnosti.

S obzirom na to da se epidemiološka situacija pogoršava republički Krizni štab doneo je odluku da će u subotu sve raditi do 12 sati, a posle 12 do ponedeljka u 6 sati radiće samo prodavnice hrane, lekova i goriva.

Odlukom Kriznog štaba od ponedeljka srednje škole prelaze na online nastavu. Sledeći sastanak Kriznog staba je u utorak, 9. marta.

Mirjana Stupar