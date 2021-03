Apel JKP “Komunalac” da se ne pale kontejneri

JKP “Komunalac” Inđija apeluje na sve građane koji žive u objektima kolektivnog stanovanja, a prvenstveno na one koji borave u vikend naseljima da ne pale kontejnere sa otpadom. Služba zadužena za odvoženje otpada i pražnjenje kontejnera u vikend naseljima i do dva puta nedeljno odvozi otpad dok se u jedinicama kolektivnog stanovanja kontejneri prazne jednom nedeljno. Paljenem otpada u kontejnerima može dovesti do širenja požara i ozbiljnih posledica po stanovništvo i životnu sredninu.

Željka Mijalčić