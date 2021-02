Kako prenose drugi mediji, prema odluci Kriznog štaba ugostiteljski objekti i tržni centri ovog vikenda radiće do 14 sati, dok će prehrambene prodavnice raditi kao i do sata do 21 sat.

Medicinske i veterinarske ordinacije, apoteke i labaratorije radiće uobičajeno dok će se na benzinskim pumpama posle 14h moći samo točiti gorivo.

Sednica Kriznog štaba počela je u 8, a zvanično obraćanje medijima je najavljeno za 15 sati.