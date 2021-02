U Sremskoj Mitrovici masovna imunizacija građana protiv virusa kovid 19 se odvija bez problema. Mitrovčanima su do sada bile na raspolaganju četiri vrsta vakcina i to Sinofarm kineskog proizvođača, ruska Spoutnjik V, zatim Fajzerova i Astra Zeneka iz Velike Britanije. U gradu na Savi vlada velika zainteresovanost za vakcinacijom i do sada je prvu dozu vakcine primilo oko 13.000 osoba.