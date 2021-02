Crveni krst Inđija u saradnji sa zavodom za transfuziju krvi Vojvodine u četvrtak 18. februara organizuje dve akcije dobrovoljnog davanja krvi i to u selima. Prva akcija najavljena je u Novim Karlovcima od 08:00 do 10:00 časova i u Krčedinu od 10:30 pa do 12:00 časova.

Željka Mijalčić