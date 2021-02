MOROVIĆANSKA AFERA NA FRUŠKOJ GORI?

U sredu, 17. februara, biće održan protest ispred sedišta preduzeća koje upravlja Nacionalnim parkom Fruška Gora.

A ko su organizatori najavljenog protesta? Na čelu pokreta pretenciozno nazvanog “Odbranimo šume Fruške gore” (od koga?!) nalazi se izvesna Dragana Arsić.

Predstavljajući se kao ekolog, iako za tako nešto nema nikakvih stručnih kvalifikacija niti znanja, pomenuta gospođa deluje po egzibicionističkom obrascu koji promoviše Marinika Tepić, u kojem se bukom i larmom pokriva odsustvo bilo kakvih ozbiljnijih argumenata ili dokaza za optužbe koje se iznose. Kako kažu, potpuno odvojena od realnosti, samozvana liderka satisfakciju za ulogu “korisne budale” koju je na sebe prihvatila nalazi u ciničnim obećanjima Dragana Đilasa da će je postaviti na čelo Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Nije nam želja da ovim putem branimo preduzeće koje upravlja Nacionalnim parkom Fruška gora niti direktora istog. Oni to mogu i sami, na osnovu rezultata koji postižu. Ali nužno je stati iza stotina inženjera, šumara, zaštitara i čuvara, ljudi posvećenih sopstvenom pozivu, koji su za 60 godina postojanja ovog nacionalnog parka utrostručili ukupnu drvnu masu, očuvali zaštićena područja i doprineli razvoju turizma na ovoj prelepoj planini. U narativu koji se kreira, lako je plasirati fotografije naslaganih debala pored nekog šumskog puta i to prozvati ekocidom, ali se nikada neće spomenuti nešto poput šumske osnove, plana, sanitarne seče, starosti stabala ili činjenice da svako pojedinačno posečeno deblo ima oznaku. No, možda najvažnije od svega, redovna planska seča je deo procesa zanavljanja i podmlađivanja šume. S tim u vidu, sasvim groteskno deluje reakcija ostrašćenih internet ratnika na akciju Nacionalnog parka u kojoj je nedavno posađeno čak 60.000 novih sadnica. Kako činjenice ne bi stale na put njihovoj istini, odmah su na svojim grupama objavili da se od 60.000 sadnica zaprimilo svega 150(?!).

Ne bi, međutim, delovanje male grupice eko-zaverologa imalo nikakvog značaja da nije prepoznato i stavljeno u funkciju šire, destruktivne političke akcije koja se odvija u našoj državi. Nimalo slučajno, oni poslednjih meseci dobijaju sve više prostora za senzacionalističko plasiranje svojih paušalnih tvrdnji na pojedinim medijima. U pitanju je, dakle, smišljena instrumentalizacija u cilju mobilizacije šire javnosti oko naizgled nespornih tema kao što je to zaštita životne sredine.

Borba za očuvanje prirode predstavlja plemenito pregnuće, u kojem na svoj način učestvuje veliki broj ljudi, bilo da im to predstavlja životni poziv ili volontersku delatnost. Baš zbog tih divnih ljudi, koji bi mogli biti zavedeni bombastičnim i političkim nastupima, nužno je da neko na otvoren način saopšti pravu istinu koja se krije iza višemesečne kampanje protiv Nacionalnog parka Fruška gora. O ovoj temi ćemo se baviti i narednih dana.