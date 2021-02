Moguć prekid rada fiksnog telefona u Domu zdravlja

U dopisu „Telekoma Srbije“ upućenom Domu zdravlja „Ruma“ navodi se da će zbog planiranih radova na opremi dana 11. 02. 2021. u periodu od 00:00 do 06:00 časova, doći do otežanog telekomunikacionog saobraćaja i njegovog efektivnog prekida u trajanju od 60 minuta.Ukoliko u navedenom periodu dođe do prekida usluga fiksne telefonije (pozivi ka brojevima 194 i 022/479 506), pacijenti kojima budu bile potrebne usluge Službe hitne medicinske pomoći mogu je zatražiti pozivom na sledeće brojeve telefona:

069/701 176

069/701 178

069/701 168

Vesna Samardžija