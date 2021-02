Kukuruz do 22,8, a soja čak 62 dinara za kilogram

Kukuruz je ponovo nastavio da beleži pozitivne trendove. Kukuruzom se trgovalo u rasponu od 22,50 do 22,80 din/kg, dok su ugovori za robu isporučenu u luku zaključivani od 23,00 do 23,20 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 22,65 din/kg bez PDV- a (24,91 din/kg sa PDV-om), u odnosu na prethodnu nedelju cena kukuruza je viša za 2,49%. Pšenica je trgovana po jedinstvenoj ceni od 22,80 din/kg (25,08 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni upoređujući podatak pšenica se zadržala na istom nivou (0,00%). Ono što je značajno napomenuti da je cena pšenice gotovo na istom nivou kao i cena kukuruza. Soja se kretala u cenovnom rasponu od 59,80 do 62,00 din/kg bez PDV-a. Najviša dostignuta cena od 62,00 din/kg predstavlja osmogodišnji maksimum koji je poslednji put zabeležen u aprilu 2013. godine. Ponderisana cena je iznosila 60,80 din/kg (66,88 din/kg da PDV-om) što predstavlja rast od 1,76%.