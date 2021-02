Kadetkinje “Srema” slavile u Leskovcu

Košarkašice sremskomitrovačkog ŽKK “Srem” ostvarile su pobedu nad ekipom ŽKK “Hisar” iz Leskovca u utakmici odloženog 7. kola Kadetske lige Srbije. Slavile su Mitrovičanke u gostima rezultatom 55:56 (15:12, 16:12, 12:16, 12:16).

Kao što i sam rezultat govori, utakmica odigrana u hali “Dubočica” bila je neizvesna do poslednjeg sudijskog zvižduka.

Nakon dve dobre četvrtine košarkašica “Hisara”, Sremice pojačava tempoi dolazi do preokreta i konačno i do pobede.

Najefikasnija igračica u ekipi ŽKK “Srem” bila je Trkulja Branka sa 17 poena, zatim Dimitrijević Vanja 11p, Riđošić Anđela 9p, Janković Jelena 7p, Vasić Teodora 6p, Nikolić Mila 3p, Nićiforović Anastasija 2p, Baženova Marija 1p, Simić Ana, Jerinić Milica.

Ekipu “Srema”sa klupe je vodio je trener Perić Marko.

Danka Tufegdžić