Javni pozivi za pomoć ugostiteljima

U toku su dva javna poziva namenjena za pomoć ugostiteljima sa teritorije Sremske Mitrovice, a u cilju ublažavanja ekonomskih gubitaka prozrokovanih pandemijom virusa Kovid 19. Prvi javni poziv namenjen je vlasnicima kafića, barova, dećjih igraonica, objekata brze hrane, i u zavisnosti od lokacije oni mogu da dobiju od 30.000 do 50.000 dinara, dok vlasnici sala za izdavanje kojima je namenjen drugi poziv, mogu dobiti novčanu pomoć u iznosu od 500.000 dinara do 3 miliona. Rok za podnošenje zahteva je do 2. marta.

Danka Tufegdžić