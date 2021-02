Deo Rume bez vode do 17 časova

Zbog radova na povezivanju nove vodovodne mreže u ulici 15 avgust danas, u periodu od 7 do 17 časova bez vodosnabdevanja ostaće potrošači u delu ove ulice od Orlovićeve do Iriške, zatim u delu ulice Veljka Dugoševića, od Zmaj Jovine do Orlovićeve, u delu Orlovićeve , od Glavne do Lenjinove. Bez vode je i Zmaj Jovina ulica. Podsetimo, ulica 15. Avgust jedno je od najvećih gradilišta na području rumske opštine gde se zahvaljujući podršci Pokrajinske vlade ova ulica u potpunosti rekonstruiše.

Vesna Samardžija