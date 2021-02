Čišćenje bankina

U pećinačkoj opštini počeli su radovi na čišćenju bankina na deonici puta Šimanovci – Sremski Mihaljevci u dužini od 3 km, a kako nam je rekao direktor Javnog komunalnog preduzeća “Putevi Opštine Pećinci” Miroslav Petrović održavanjem bankina produžava trajnost puta.“Zemlja nakupljena na bankinama sprečava oticanje vode sa kolovoza. Zadržavanje atmosferske vode na kolovozu u vreme obilnijih padavina ugrožava bezbednost odvijanja saobraćaja na putu, a u zimskom periodu kada su temperature u minusu dovodi do oštećenja asfalta. Zato je potrebno redovno čistiti bankine, što podrazumeva skidanje sloja zemlje do nivoa koji će omogućiti nesmetano odlivanje vode sa asfalta” – rekao je Petrović, i podsetio da su krajem prošle godine očišćene bankine na deonici puta od Sibača do Pećinaca gde su se takođe tokom obilnijih padavina stvarale vodoležine na putu.