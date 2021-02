U prvom krugu imunizacije u Rumi je vakcinisano 2. 542 građana. U sredu, 10. februara je počela revakcinacija, a zaključno sa 14. februarom revakcinisano je 842 ljudi. Od četvrtka 11.02. počeo je drugi krug vakcinacije, koja će se ponovo nastaviti od srede 17. februara. Od srede do petka vakcinisano je još 596 osoba i to kineskom vakcinom. Ukupno je do nedelje u Rumi vakcinisano prvom dozom 3.147 osoba.

Vesna Samardžija