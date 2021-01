Uhapšen zbog obljube nad decom

U Inđiji uhapšen muškarac M.E. starosti 40 godina, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo obljube nad detetom. Ovaj slučaj policiji je prijavila majka trogodišnjeg sina i dvogodišnje ćerke koja je rekla da je on seksualno zloastavljao njihovu decu. Kako prenose drugi mediji po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici deca su upućena na lekarski pregled u Novi Sad gde su ustanovljene određene povrede anusa i analnog otvora. Kako su nam potvrdili iz Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici osumnjičenom ocu je određeno zadržavanje do 48 sati.

