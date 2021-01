Reportaža dana “Ministar” Beška, 04.01.2020

Beščani koji žive u delu sinđelićeve, kralja petra prvog i fruškogorske ulice najbliži su gradilištu drumsko pešačkog podvožnjaka u sklopu brze pruge Beograd Budimpešta. U blizini je i železnička stanica pa upravo oni iz ovog dela najčešće su za prevoz birali voz. U isčekivanju završetka radova beščani su zadovoljni što će dobiti moderniju prugu a neki od njih će već sa početkom saobraćanja vozova rado posetiti susednu Mađarsku.

Deo koridora brze pruge Beograd – Budimpešta je i Beška, gde se radi na izgradnji pešačko drumskog podvežnjaka u delu Sinđelićeve ulice. Kompleksne radove na ovoj deonici izvodi Ruski RŽD Internešnal a pod radovima se podrazumeva rekonstrukcija i modernizacija dvokolosečne pruge Beogad, Stara Pazova, Novi Sad, Subotica- Drzavna granica.

Dužina brze pruge u delu Stara Pazova – Novi Sad koja prolazi kroz Inđiju, Bešku i Čortanovce je 46, 44 kilometra.

Ministar Momirović gradilište podvožnjaka obišao je zajedno sa direktorom kompanije ruskih železnica RŽD International za Srbiju Mansurbekoim Sultanovom i tom prilikom je posebno istaknuto da je deonica brze pruge od Beograda do Novog Sada, projektovana za brzine do 200 kilometara na sat, što znači da će se od jednog do drugog grada stizati za oko dvadesetak minuta.