Zbog radova na pružnom prelazu između Stare Pazove i Golubinaca taj putni pravac je zatvoren za saobraćaj. U samom centru Inđije postavljena je saobraćajna signalizacija koja preusmerava saobraćaj iz pravca Novog Sada, do Ljukova, a zatim do naseljenog mesta Golubinci jer je iz pravca Stare Pazove onemogućen dolazak do Golubinaca.

Željka Mijalčić