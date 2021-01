Radijatori topli do ponoći

Radijatori korisnika priključenih na daljinski sistem grejanja u Sremskoj Mitrovici i dalje su topli od 5 časova ujutru, pa sve do ponoći. Ovaj režim grejanja je na snazi od prošle nedelje, pre toga grejni dan je trajao od 5 do 22 sata. Ukoliko vremenske prilike budu zahtevale, Javno komunalno preduzeće „Toplifikacija“ će grejanje dodatno produžiti, odnosno uvesti 24 časovni režim grejanja, rekli su ranije, ali, ako je suditi prema aktulenoj vremenskoj prognozi to do kraja meseca neće biti neophodno.

Danka Tufegdžić