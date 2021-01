Oprez prilikom vožnje

JP „Putevi Srbije“ apeluje da učesnici u saobraćaju budu posebno oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas, očekuje pojačavanje snežnih padavina, koje će biti obilnije do jutarnjih sati sutrašnjeg dana, do ponedeljka, 11.01.2021. godine.

U planinskim predelima očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača od 20 do 40 cm, naročito na jugozapadu Srbije i u oblasti Homolja na istoku zemlje.

Takođe, prema upozorenju, u nižim predelima očekuje se povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 25 cm, lokalno i više, osim u Vojvodini, gde se očekuju slabije padavine (od 5 do 10 cm), i krajnjeg juga Srbije, gde će uz sneg padati i kiša, koja će se lokalno lediti na tlu.

Slabljenje padavina očekuje se u ponedeljak, 11.01.2021. godine, pre podne i sredinom dana.

Iz JP “Puteva Srbije” vozačima se savetuje da poštuju ograničenja brzine i da voze pažljivo, kao i da koriste zimske pneumatike i prilagode brzinu kretanja zimskim uslovima na putu.