Nastavlja se rast cene kukuruza

Rast cena kukuruza se nastavlja. Ugovori za kukuruz zaključivani su u cenovnom rasponu od 21,50 do 22,00 din/kg, dok su ugovori za kukuruz dovezen u luku, zaključivani od 22,40 do 22,70 din/kg bez PDV-a. Ono što može uticati na dalji rast cena su zahtevi pojedinih zemalja da se reguliše izvoz kukuruza, kao što je zahtev proizvođača stočne hrane u Ukrajini. Ponderisana cena je iznosila 21,84 din/kg bez PDV-a (24,02 din/kg sa PDV-om).

U odnosu na prethodni posmatrani period cena je viša za 3,69%. Pšenica je trgovana po jedinstvenoj ceni od 23,00 din/kg bez PDV-a (25,30 din/kg sa PDV- om), što ujedno predstavlja ponderisanu cenu. Na rast cene pšenice uticala je ponovo vest iz Rusije da će dodatno povećati izvozne takse koje su već uvedene. U odnosu na prethodnu nedelju ponderisana cena je veća za 3,23%.

Soja početkom nedelje je zabeležila snažan rast, najviša dostignuta cena je iznosila 60,00 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje je došlo do pada cena ove uljarice, a trgovanje se odvijalo po cenama od 59,00 din/kg bez PDV-a. Pondrisana cena je iznosila 59,45 din/kg bez PDV-a (65,39 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu sedmicu cena je porasla 6,64%.

Suncokretova sačma sa min. 33% proteina je trgovana u cenovnom opsegu od 33,50 do 34,50 din/kg bez PDV-a.

Aleksandar Krkobabić