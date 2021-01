Na teritoriji Srema kolovozi su vlažni. Preporučuje se oprezna vožnja!

Na teritoriji Srema kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm. Preporučuje se oprezna vožnja!

Prema poslednjem izveštaju zimske službe JP “Putevi Srbije” u 11.32 sati stanje na putevima na teritoriji Srema je sledeće:

I B-19, Kuzmin – granični prelaz Sremska Rača, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-20, Sremska Mitrovica – Noćaj, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-120, Šid – Kuzmin – Sremska Mitrovica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-121, granični prelaz Sot – Šid, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-125, petlja Maradik – raskrsnica sa putem Sremski Karlovci – Inđija, kolovoz je vlažan,

snega ima do 5 cm

I A -1, petlja Beška – petlja Novi Banovci, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-258, Predejane – Čukarka, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Irig (raskrsnica za Vrdnik) – granica APV – ulaz u Šabac pre mosta na Savi, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

JP “Putevi Srbije” savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

JP Putevi Srbije apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji, jer zbog niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima i vlažnih kolovoza moguće je stvaranje poledice.