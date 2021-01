Izmene zakona

Izmenama zakona o budžetskom sistemu dozvoljeno da u ovoj godini sva javna preduzeća na odgovornost menadžmenta, mogu da zaposle do 70 posto novih radnika u odnosu na brojku onih koji su po različitim osnovama u prethodnoj godini napustili to preduzeće. Zakonska novina je i to da je kod radnika na određeno vreme limitiran broj zaposlenih bez saglasnosti nadležnih na deset odsto.

Zapošljavanje na određeno i neodređeno vreme u javnom sektoru olakšano je od početka ove godine, jer je ukinuta zabrana koja je trajala punih šest godina. Ove izmene odnose se na lokalne samouprave i javna preduzeća čiji je osnivač opština. Radnicima će ove izmene mnogo značiti u ostvarivanju njihovih prava, kaže Drago Tešić, iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Državna preduzeća i ustanove u naredne tri godine ipak neće moći da zapošljavaju bez ikakvog nadzora i propisa i to mogu samo ako su plate i doprinosi za novozaposlene obezbeđeni. Po prethodnim odredbama zakona svi korisnici javnih sredstava morali su da pribave saglasnost Vlade Republike Srbije za zapošljavanje radnika.

Novina ovog zakona je i to da prilikom zapošljavanja radnika na određeno vreme limitiran je broj zaposlenih bez saglasnosti nadležnih, gde spadaju ugovori na određeno, privremeno povremeni polsovi, ili angažovanja radnika posredstvom agencija.

Mirjana Stupar