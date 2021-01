Humanitarni turnir za Stefu

Iako se trogodišnji dečak Stefan Gončin iz Rume oseća mnogo bolje, borba za njegovo zdravlje i dalje traje, te bi on trebalo uskoro da otputuje ponovo u Tursku na nove kontrole i podešavanje frekvencije na bateriji koja mu je ugrađena u grudni koš. Rumljani su već do sada kroz mnoge akcije pomogli lečenje ovog mališana, a takve akcije se nastavljaju, pa će tako u nedelju u 12 sati u Sportskoj hali biti održan Humanitarni turnir u stonom tenisu. Prijave za nastup na turniru traju do sat vremena pred održavanje turnira.

Vesna Samardžija