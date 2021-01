Direktorka TO Vojvodine danas posetila TO Opštine Inđija

Turističku organizaciju Opštine Inđija danas je posetila direktorka TO Vojvodine Nataša Pavlović. Nju je u prostorijama inđijske TO dočekao direktor Milan Bogojević sa saradnicima, a tema susreta je uspešna saradnja lokalnog i pokrajinskog nivoa na polju turizma.

Razgovor direktorke TO Vojvodine i direktora TO Opštine Inđija ticao se pretežno buduće saradnje, osnaživanja i unapređenja turizma u Vojvodini. Inđija zbog svoje povoljne geografske pozicije i blizine Dunava zadnjih decenija vrlo je atraktivna kako za domaće tako i za inostrane turiste. A ove godine radiće se i na značajnom obogaćenju turističke ponude.

Kao važnija tema sastanka izdvajaju se i razgovori o zajedničkim planovima i projektima, što je ujedno i povod posete direktorke TO Vojvodine. Kako će se sprovesti planirane aktivnosti, zanimalo je direktorku TO Vojvodine a projekte TO ocenjuje kao veoma dobre.



Glavni cilj biće promocija svega onoga što Vojvodina nudi, posebno onog što je i karakteristično sa ovih prostora.

Željka Mijalčić