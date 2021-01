Cene nekretnina u novogradnji od 600 do 800 evra (Video)

Zadnjih nekoliko meseci u Inđiji je porasla potražnja za stanovima u novogradnji, u već izgrađenim objekima teško da se moglo doći slobodnih stanova. Cena po kvadratu kreće se u zavisnosti od lokacije, u samom centru grada cene su se pretežno kretale od 600 do 800 evra dok su stanovi u već izgrađenim objektima starosti od 5 do 15 godina mogli da se kupe i po ceni od 350 pa do 500 evra po kvadratu.

Inđija je danas jedno od najvećih stambenih gradilišta u Sremu, oko 10 stambenih jedinica su u ovom trenutku u izgradnji na više lokacija. Najatraktivnije su svakako one u samom centru grada, a takvim stanovima potražnja uveliko traje, a neki su svoju kvadraturu već isplatili.

Istraživajući tržiste investitori u stanogradnji ustanovili su da je Inđija atraktivna za stanovanje, sve je veći priliv stanovnika koji zahtevaju stambeni objekat u novogradnji.

U inđiji je danas teško naći stan za izdavanje, to pokazuje koliko je značajna izgradnja stanova. Predsednik Opštine Inđija Vladimir Gak nedavno je u razgovoru za Sremsku TV istakao da je da će u Inđiji za oko 4 godine broj stanovnika značajno biti uvećan.

Cena naknade za uređenje građevinskog zemljišta spuštena je na 18 evra po kvadratu, ta cena je izmenjena dolaskom novog rukovodstva inđijske lokalne samouprave, prethodnici su ovu naknadu naplaćivali 100 evra po kvadratu.

Željka Mijalčić