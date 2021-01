Bez gasa ni deceniju nakon potpisanog ugovora

I 2021. Godinu Opština Šid je dočekala bez puštenog gasa u distributivnu mrežu, iako je prvobitan rok za završetak gasifikacije bila davna 2013. godina. Od tada do danas, rokovi su više puta pomerani, građanima se obećavalo da će to biti uskoro ispunjeno, ali na obećanjima je i ostalo. Zbog neispunjenih obećanja građani trpe. Naša televizija više puta je izveštavala na ovu tamu, postavljajući pitanje kada će gas biti pušten. U toj nameri stigli smo i do resorne ministarke.

Šid je jedno od retkih mesta u Srbiji koje nema gas, iako se u projekat izgradnje krenulo još pre deset godina. Čitava decenija nije bila dovoljna da se gas pusti u distributivnu mrežu. Rokovi su stalno pomerani, a građani i privrednici u Šidu su trpeli. Postavkom stubnog trafoa krajem prošle godine na ulasku u Šid, lokalno rukovodstvo je saopštilo da je time ispunjen i poslednji uslov koji je bio postavljen za puštanje gasa u distributivnu mrežu. Međutim, ni nakon toga, gasa u mreži nema. Građani, pak, čini se znaju gde je problem.

Naša televizija je više puta pisala i Srbijagasu tim povodom, ali odgovora nije bilo. Kada će Šid dobiti gas i zašto još uvek nije, pitanje je koje smo postavili i ministarki energetike Zorani Mihajlović. Ona je tom prilikom rekla da su se rokovi četiri puta pomerali, da nisu urađene sve studije onako kako treba. Kao posebno poražavajuće ministarka Mihajlović je navela podatak da je ugovor o sprovođenju gasifikacije vredan 16 miliona evra potpisan sa italijanskom kompanijom koja prema podacima APR-a ima jednog zasposlenog.

Podsetimo, prilikom potpisivanja tog ugovora u avgustu 2011. godine rečeno je da će Šid dobiti gas 2013 godine, a da će gasifikacija značiti ne samo građanima, već i kao zamajac razvoja privrede. Sremska televizija će i dalje inicirati pitanje gasifikacije: dokle će građani i privreda Šida trpeti i ko će biti odgovoran za sve neispoštovane rokove i data obećanja.

Vesna Samardžija