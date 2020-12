Vlada Srbije danas o novim merama u borbi protiv virusa Korona

Na poslednjoj sednici Kriznog štaba predležene su nove mere u borbi protiv Korona virusa koje Vlada Srbije, kako prenose mediji, treba danas da usvoji. Jedna od mera biće da ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti mogu da rade samo do 17 sati radnim danima, a vikendom neće raditi uopšte, dok prodavnice prehrambene robe mogu da rade svaki dan do 21 sat, uključujući i vikend. Apoteke, benzinske pumpe za točenje goriva i dostava hrane putem kurira mogu da rade neograničeno, a pozorišta i bioskopi mogu da rade svaki dan do 17 sati.

Pijace radnim danima mogu da rade reglularno, a vikednom od 6 sati do 15 časova.

Nove mere stupaju na snagu od sutra trajaće do 15. decembra.