Vlada Srbije je danas usvojila preporuku Kriznog štaba da restorani i kafići 31. decembra i 1. januara rade do 18 sati, a prodavnice prehrambene robe do 20 sati. To znači da neće biti organizovanog dočeka Nove godine, kao ni reprize. Do 11. januara, izuzev 31. decembra i 1. januara, na snazi ostaju važeće mere – da svi objekti rade do 20 sati.

Vesna Samardžija