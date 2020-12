Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži doći će do prekida u isporuci vode u petak, 25. decembra 2020. u vremenu od 8 do 12 sati, u ulicama Vase Pelagića i Petra Preradovića ( od Ul. Arsenija Čarnojevića do ul. Tarasa Ševčenka) u Sremskoj Mitrovici, kažu iz Javno komunalnog preduzeća “Vodovod”.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.