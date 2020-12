U Opštini Šid u toku su radovi na spajanju novih 1000 metra cevovoda od izvorišta Batrovci do Auto-puta. Radove izvodi JKP Vodovod Šid i trajaće do 20h, do tog perioda ceo Šid će biti bez vode.

Vrednost ovih radova u prvoj fazi iznosi 30 miliona dinarakoje zajednički finansiraju opština Šid i JKP Vodovod.