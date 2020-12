Nove mere, produženo radno vreme do 20 sati (Video)

Krizni štab Vlade Republike Srbije predložio je danas da se uz poštovanje svih epidemioloških mera radno vreme tržnih centara, uslužnih delatnosti, kafića i restorana produži do 20 sati. Iako će kafići i restorani raditi duže neće biti muzike, s obzirom na to da je transmisija virusa znano veća kada ljudi pričaju glasnije. Ova odluka Krizna štaba je zapravo predlog koji će danas biti prosleđen Vladi Srbije.



Pored ugostiteljskih objekata i tržnih centara, uslužnih delatnosti, poput frizera i kozmetičara i butici će od sutra raditi do 20 časova. Do sada je i ova delatnost poslovala do 17 časova a vikendom su bili zatvoreni i kako kažu nova odluka kriznog štaba da se produži radno vreme doneće im veće zarade i bolje poslovanje.

Kafići i restorani moći će takođe do 20 sati da obavljaju svioju delatnost do petka, do nove sednice kriznog Štaba kada će se razgovarati i o radu tokom novogodišnjih praznika. Jedan od organizatora najmasovnije novogodišnje proslave u Inđiji ove godine neće raditi za praznike, iako bude dozvoljena proslava, zarad sprečavanja širenja virusa restoran će biti zatvoren.

Član kriznog Štaba epidemiolog Branislav Tiodorović istakao je da je do relaksacija mera došlo usled povoljnije epidemiološke situacije u celoj Srbiji. Ako je dozvoljen rad objekata važno je da se sve mere zaštite zdravlja strogo poštuju

Pored relaksacije mera koje su donete danas podsećamo prosle nedelje, tačnije u petak produženo je i radno vreme ustanova kulture, koje mogu da rade do 21 čas.

Željka Mijalčić