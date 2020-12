Iz Poslovnog centra “Pinki” nadležni obaveštavaju sve građane da će radno vreme Gradskog bazena za novogodišnje i božićne praznike biti organizovano tako da će 31. decembra i 1. januara raditi od 12:00 do 16:00 časova, a u subotu 2. januara od 6:30 do 8:00, a posle podne od 12:00 do 20:00 časova.