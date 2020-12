Danas u nižim predelima se očekuje povremeno kiša, dok će sneg padati samo na planinama. Duvaće košava i donositi topliji vazduh sa juga. Temperatura će se kretati ujutru od -1 do 3, a najviša dnevna od 3 do 9 na severu i jugoistoku. Naredne nedelje temperatura iznad proseka, do četvrtka najviše vrednosti od 10 do 16 stepeni, zatim u manjem padu.