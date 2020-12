Odlazak poslednjeg Pinkija: Preminuo Petar Palkovljević

U 92. godini života preminuo je Petar Palkovljević Pinki, najmlađi brat heroja Pinkija, istaknuti partizan, dugogodišnji pokrajinski i gradski funkcioner u Novom Sadu koji se bavio poslovima bezbednosti, dugogodišnji predsednik FK Vojvodine za čije vreme je ovaj klub postigao istorijske uspehe, a radio je i za Upravu državne bezbednosti.

“Palkovljević je rođen u Manđelosu 1928. godine i bio je najmlađi brat narodnog heroja Boška Palkovljevića Pinkija, legendarnog sremačkog partizana, koji je poginuo na Fruškoj gori, 1942. godine. Petar se 1941. godine u uključio u pokret otpora, a 1942. godine postao je borac Fruškogorskog partizanskog odreda. Potom je bio borac u Osmoj vojvođanskoj brigadi, gde je prošao put od kurira, pa puškomitraljesca, do pomoćnika komandira čete. Sa Velikim transportom je prešao u Bosnu. Po okončanju rata nastavio je školovanje, i radio u privredi i u službama unutrašnjih poslova. Bio je načelnik SUP u Somboru, potom načelnik gradskog SUP u Novom Sadu, pa Pokrajinski sekretar, do oktobarskih događaja 1988. Godine“, navodi se u saopštenju Udruženja antifašista Vojvodine, u kome se navodi i da je Petar Palkovljević bio jedna od najupečatljivijih političkih ličnosti Socijalističke Autonomne Pokrajine Vojvodine nakon Drugog svetskog rata.



U istoriji FK “Vojvodine” pamti se kao predsednik sa najdužim mandatom, s obzirom na to da je vodio klub u dva mandata, od 1975. do 1983. godine. Dok je Palkovljević vodio klub, Voša je osvojila Srednjoevropski kup (Mitropa kup), što je do danas ostao najveći uspeh tima na međunarodnoj sceni.

Petar Palkovljević Pinki preminuio je u 92. godini života u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Sahrana Petra Palkovljevića je 30. decembra u 15,30 na Gradskom groblju u Novom Sadu, piše RTV.