Štab za vanredne sitacije u Sremskoj Mitrovici, a u skladu sa republičkim Kriznim štabom, doneo je nove mere što se tiče radnog vremena uslužnih objekata. Od danas 21. pa do petka 25. decembra produžava se radno vreme ovih objekata do 20 časova uz poštovanje svih epidemijskih mera. U periodu od 17 do 20 časova nije dozvoljena bilo kakva muzika unutar lokala, istakao je komunalni inspektor.

Danijela Đaković