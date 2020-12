Od danas nove mere

Danas u 17 sati počinje primena novih mera koje je donela Vlada Srbije na predlog Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništa od zarazne bolesti Covid -19 . Do ponedeljka u 5 sati nije dozvoljen rad ugostiteljskih objekata, tržnih centara, prodavnica garderobe, kladionica, kockarnica, frizerskih i kozmetičkih salona, kao i objekata iz oblasti sporta i rekreacije. S druge strane prodavnice prehrembene industrije, trgovinske radne, maloprodajni objekti, kao i trafike radiće do 21 sat. Apoteke i benzinske stanice mogu da rade non stop. Pijace će biti otvorene i u danima vikenda od 6 do 15 sati. Nadležne inspekcije i komunalna policija strogo će kontrolisati poštovanje ovih mera.