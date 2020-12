Novo radno vreme Gradskog bazena

Gradski bazen “Pinki” počeo je sa radom od subote 26. 12. po novom rasporedu. Usled trenutne situacije, a u skladu sa preporukama nadležnih, preduzete su preventivne mere zaštite kako bi boravak na bazenu bio ugodan i bezbedan.

Sanitarni i higijenski standardi na bazenu podignuti su na najviši nivo, te se mole posetioci da poštuju sve propisane mere, a ukupan broj lica koji se mogu naći na ulaznom pultu objekta je 5.

U skladu sa preporukama, privremeni raspored termina Gradskog bazena “Pinki” je sledeći:

Jutarnji termin svaki dan sem četvrtka od 06:30 do 08:00 časova, dnevni termin ponedeljkom, sredom i petkom od 12:00 do 16:00 časova, a utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom od 12:00 do 20:00 časova.