Kako prenose mediji epidemiolog Predrag Kon rekao je da će sutra na sednici Kriznog štaba svakako biti odlučeno o produženju mera koje već postoje i o eventualnom uvođenju novih. “S tim što je razrešeno da li će biti novih mera na granicama – hoće, sad je samo tehničko pitanje kako će se to sprovesti. Tako da je to odlučeno”, rekao je on i dodao da će se u Srbiju moći samo uz pi-si-ar test ili samoizolaciju – kućni karantin.