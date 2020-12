I dalje gužve, od sutra obavezan test za ulazak u Srbiju

“U Srbiju je od 17. decembra do danas u 10 sati ušlo 225 hiljada ljudi, ali mnogi od njih su u tranzitu kroz našu zemlju”, rekao je predsednik Aleksandar Vučić odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa gužvama na graničnim prelazima. On je još rekao da je to mnogo manji broj nego što smo imali u martu, u prvom talasu epidemije kada je u Srbiju ušlo 450 hiljada ljudi. Većina njih sada pokušava da izbegne PCR testiranje, koje je od sutra obavezno, rekao je Vučić.

Inače na GP “Batrovci” i od jutros su višesatna zadržavanja na ulasku u Srbiju.

Prema podacima Uprave granične policije trenutna zadrzavanja na ulasku u Srbiju na graničnim prelazima “Batrovci” i “Šid” su 60 minuta.