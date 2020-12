Uhapšeni zbog krijumčarenja migranata (Video)

Uhapšeno je 12 članova organizovane kriminalne grupe zbog krijumčarenja migranata, saopšteno je iz MUP-a. Sumnja se da su oni od maja do oktobra ove godine ilegalno prevezli više od 300 iregularnih migranata iz Obrenovca, Šida i Sremske Mitrovice do granice sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, kako bi potom migranti prešli nedozvoljeno u zemlje Evropske unije. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Zbog osnova sumnje da su kao članovi organizoavne kriminalne grupe izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi uhapšeni su:

M. S. (1975), N. Z. (1964), M. B. (1984), K. J. (1981), M. A. (1981), T. M. (1962), B. V. (1955), Č. B. (1989), B. A. (1992), B. Z. (1967), S. M. (1964) i M. M. (1984).

Sumnja se da je ovu grupu predvodio 45 –godišnji M.S. Policija je došla do saznanja da su uhapšena lica taksi vozilima prevozili iregularne migrante i da su za to dobijali novčanu naknadu od 170 do 550 evra po osobi, a da su novac delili između sebe.

Prema policijskom saopštenju, na taj način za pet meseci, od maja do oktobra prevezeno je 310 iregularnih migranata iz Obrenovca, Šida i Sremske Mitrovice do granice sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom.