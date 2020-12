Prema obaveštenju JP “Vodovod” danas, u periodu od 7 do 16 časova, zbog radova na povezivanju nove vodovodne mreže u ulici 15. avgust, bez vodosnabdevanja ostali su potrošači u delu ulice 15. avgust od Orlovićeve do Iriške, u delu ulice Zmaj Jovina od Veljka Dugoševića do 15. avgusta i u delu ulice Veljka Dugoševića.