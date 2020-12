Danas u periodu od 8.00 do 16.00 časova zbog radova na novoj vodovodnoj mreži u ulici 15. avgusta bez vodosnabdevanja, za vreme trajanja radova, ostaće potrošači u delovima ulica:

15. avgust od Orlovićeve ulice do Iriške ulice, Orlovićeva od Glavne ulice do Lenjinove ulice, Veljka Dugoševića od ulice 27. oktobra do Zmaj Jovine ulice i Glavna od Orlovićeve ulice do ulice 27.oktobra.

Vesna Samardžija