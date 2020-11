Pohađanje nastave

Prema odlukama Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19, sve srednje škole i viši razredi osnovnih škola, od petog do osmog razreda, prešli su na onlajn nastavu od danas, 30. novembra Učenici viših razreda osnovnih i učenici srednjih škola biće na onlajn nastavi sve do 21. decembra, kada, prema novoj odluci Kriznog štaba, počinje zimski raspust na celoj teritoriji Srbije. Naime, zimski raspust na teritoriji čitave Republike Srbije je pomeren i trajaće od 21. decembra do 18. januara za sve učenike na teritoriji cele Srbije. Što se mlađih razreda osnovnih škola tiče nisu planirane nikakve promene, odnosno ostaje sve kao što je i do sada.