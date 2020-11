Više pacijenata u kovid ambulanti u Irigu

U skladu sa epidemiološkom situacijom u čitavoj državi i u Opštini Irig beleži se veći broj ljudi koji se javljaju sa respiratornim tegobama i tegobama koje ukazuju na zarazu virusom korona. Prema podacima koje smo dobili iz iriškog Doma zdravlja, tokom ove sedmice zabeleženo je 50 posto više pacijenata u odnosu na prethodnu sedmicu, a u proseku na dnevnom nivou to je oko 30-ak pacijenata. Zbog većeg priliva pacijenata produženo je radno vreme Kovid ambulante u Irigu, koja sada radi od 7 do 20 časova radnim danom i od 7 do 15 časova vikendom. Svi pacijenti sa ozbiljnijom kliničkom slikom upućuju se u Sremsku Mitrovicu.