Proglašeno vanredno stanje

Kako se svakim danom povećava broj zaraženih virusom korone, sve više gradova uvodi vanredno stanje u cilju sprečavanja širenja zaraze. Opština Šid je, kao i ostale opštine u Sremskom okrugu, zbog skoka broja zaraženih proglasila vanredno stanje.

U opštini Šid 41 lice pozitivno je na virus korone, ovim putem stekli su se uslovi da se u Šidu uvede vanredno stanje. Građani, iako se već pridržavaju mera, spremni su za uvođenje vanrednog stanja i smatraju da mere treba da se pooštre ukoliko će to smanjiti širenje zaraze virusom korone.

Mere koje se podrazumevaju uvođenjem vanrednog stanja odnose se na povećanje javne bezbednosti. Kako kažu, prema trenutnoj situaciji do zatvaranja škola i drugih vaspitno obrazovnih ustanova neće doći, zbog toga što školski sistem nije ugrožen. Navode i to da je ponovo otvorena telefonska linija za pomoć najugroženijima, te apeluju na sve mlade koji za to imaju uslove da se jave na broj 712-111, kako bi postali volonteri.

Nadležni apeluju na građane da se pridržavaju propisanih mera zaštite i samozaštite, da nose maske i poštuju distancu, kao i da se jave u kovid ambulantu ukoliko osete neki od simptoma korona virusa. Kako saznajemo, u kovid ambulanti broj pregleda tokom prethodna 24 sata dostigao je 61.