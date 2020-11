Od sutra nove mere Vlade Republike Srbije

Vlada Republike Srbije usvojila je nove mere za suzbijanje epidemije izazvane bolešću Covid 19 čija primena počinje od utorka 24. novembra 2020. godine. Kako su naveli mere su propisane na period od 10 dana i biće iznova razmotrene u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom. Kako su istakli nadležni sve donete mere imaju za cilj isključivo očuvanje života i zdravlja građana.

Nove mere koje je propisala Vlada Republike Srbije i koje stupaju na snagu od utorka 24. novembra, a u cilju sprečavanja širenja koronavirusa su sledeće:

Skraćeno radno vreme do 18 časova za restorane, kafiće, barove, klubove, kladionice i tržne centre Obavezno korišćenje lične zaštitne opreme u zatvorenom prostoru kao i na otovrenom, u onim situacijama gde se ne mogu izbeći međuljudski odnosi Zabrana svih javnih okupljanja s prisustvom više od pet osoba u zatvorenom i otvorenom prostoru, sem radnih organizacija, školskih ustanova, prodavnice, tržni centri i slično Omogućavanje rada od kuće svim zaposlenima kod kojih to radni proces dopušta Stroga kontrola obaveze nošenja zaštitne maske u vozilijma javnog prevoza Stroga kontrola sprovođenja kućne izolacije, kućnog karantina, kao i svih ostalih protivepidemijskih mera koje su na snazi



Mitrovčani pozdravljaju nove mere Vlade, a kažu da se maksimalno trude da poštuju propisane mere kako bi sačuvali ne samo svoje zdravlje već i zdravlje svojih najbližih



Nove mere odnosno skraćeno radno vreme do 18 časova, ne uključuju trgovinske radnje, a njihovo radno vreme je i dalje do 21 čas, a kako kažu iz jednog maloprdajnog trgovinskog objekta, sve funkcioniše po propisanim merama i bez stvaranja gužvi.



Ugostiteljski objekti od sutra će raditi skraćeno do 18 časova, a kako kažu poštovaće sve mere i nadaju se da če ova situacija što brže proći kako bi nastavili normalno i uspešno poslovanje.



Nove mere su propisane za period od 23. novembra do 3. decembra, kada će se ponovo uzeti u razmatranje. Kako Vlada RS tako i nadležni u lokalnim samoupravama apeluju na sve građane da se ponašaju odgovorno prema sebi i svojim sugrađanima kako bi sprečili dalje širenje virusa Covid 19.