Obustava saobraćaja i sutra

U subotu 7. novembra u periodu od 08:00 do 16:00 časova doći će do izmene režima saobraćaja, odnosno totalne obustave u ulici Mačvanski kej u Mačvanskoj Mitrovici, na deonici od centra Mačvanske Mitrovice do ulice Lale Stankovića, radi izvođenja radova na rehabilitaciji putnog pravca. Radove izvodi AD “Sremput” iz Rume. Građani se mole da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju i koriste alternativne pravce, dok se teretni saobraćaj preusmerava na Radenković uz pristutvo saobraćajne policije.