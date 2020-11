Oko 17 sati i 20 minuta normalizovan je saobraćaj na auto putu, od petlje Kuzmin do petlje Šid. Saobraćaj je bio u obustavi, kako nezvanično saznajemo od 14 sati i 30 minuta usled saobraćajne nezgode. Alternativni pravac bio je preko državnog puta II A reda, i to preko petlje Kuzmin na Kukujevce – Bačince – Gibarac – Šid do petlje Šid.