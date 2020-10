Uskoro rebalans budžeta

Godina na izmaku bila je specifična zbog situacije sa korona virusom kao i zbog toga što je bila izborna. Lokalni parlament ubrzano radi, kaže predsednik Skupštine Opštine Irig Stevan Kazimirović navodeći se u globalu kasnilo sa izveštajima o radu za prošlu godinu, kao i sa planovima za ovu godinu. On je takođe najavio i da bi do kraja meseca trebalo da bude održana još jedna sednica Skupštine Opštine, na kojoj bi serazmatrao rebalans budžeta, kako bi se sagledalo stvarno stanje stvari u budžetu i kako bi se realno odredilo šta preostaje da se uradi do kraja godine.