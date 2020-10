Uhapšen vozač koji je oborio biciklistu

Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su N.D. (1967), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i ne pružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Sumnja se da je on na putu između Sremske i Mačvanske Mitrovice, kod naselja “Krivaja”, učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je život izgubio četrdesetčetvorogodišnji biciklista kao i da je pobegao sa lica mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.